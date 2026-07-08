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Zelenskyy to hold series of meetings in Ankara Wednesday, including with Trump – press secretary

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Zelenskyy to hold series of meetings in Ankara Wednesday, including with Trump – press secretary
Photo: @V_Zelenskiy_official Telegram

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy will hold a series of meetings with leaders on Wednesday at the NATO summit in Ankara, including with US President Donald Trump.

Press Secretary of the President of Ukraine Serhiy Nykyforov told journalists about this.

It is planned that Zelenskyy will meet with Italian Prime Minister Giorgia Meloni, European Council President António Costa, congressmen, British Prime Minister Keir Starmer, Montenegro Prime Minister Milojko Spajić, Albania Prime Minister Edi Rama, and Swedish Prime Minister Ulf Kristersson.

The meeting with Trump is scheduled for 14:30 Kyiv time.

#summit #ankara #zelenskyy #trump #nato
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