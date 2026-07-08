Russia launches over 1,000 strikes on 62 settlements in Zaporizhia region, injuring 10

Russian troops have launched 1,016 strikes on 62 settlements in Zaporizhia region as of Wednesday morning, injuring 10 people, Head of the Regional Military Administration Ivan Fedorov reported.
"In total, during the day, Russia launched 1,016 strikes on 62 settlements in Zaporizhia region. Ten people were injured as a result of enemy attacks on Zaporizhia and Zaporizhia district," he wrote on Telegram.
Fedorov noted that Russian troops carried out 25 airstrikes on Zaporizhia, Komyshuvakha, Novomykolaivka, Yurkivka, Zorivka, Chervony Yar, Blahodatne, Zarichne, Lystivka, Orikhiv, Shyroke, Liubytske, Danylivka, Dolynka, Kopani, Zeleny Hai, Vilnianka, and Svoboda.
He added that 716 UAVs of various modifications (mostly FPV) attacked Zaporizhia, Komyshuvakha, Kushuhum, Novomykolaivka, Balabyne, Dolynske, Mykhailo-Lukasheve, Bohdanivka, Dniprovski Khvyli, Novohupolivka, Kazakivske, Novooleksandrivka, Novosolone, Novoslobidka, Rozumivka, Nyzhnia Khortytsia, Nove Pole, Yasna Polyana, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Zaliznychne, Shcherbaky, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Huliaipilske, Vozdvyzhivka, Rybne, Hirke, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvitkove, Preobrazhenka, Novoselivka, Kosivtseve, Nove Zaporizhia, Verkhnia Tersa, and Ternuvate.
In addition, three shellings from MLRS were recorded in Charivne and Huliaipilske, and 272 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Zaliznychne, Shcherbaky, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Sviatopetrivka, Dobropillia, Pryluky, Rybne, Huliaipilske, and Staroukrainka.
Some 141 reports were received regarding damage to infrastructure facilities, housing, and transport.