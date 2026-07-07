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Three people die, another 28 injured in Russian attacks on Zaporizhia region over past day

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Three people die, another 28 injured in Russian attacks on Zaporizhia region over past day

Over past day, three people died and another 28 were injured as result of Russian attacks on Zaporizhia and Zaporizhia district, head of Zaporizhia Regional Military Administration Ivan Fedorov has said.

"Some 248 reports were received about damage to infrastructure facilities, homes, cars, and economic buildings," Fedorov informs on Telegram channel on Tuesday morning.

According to him, Russia carried out 22 airstrikes on Zaporizhia, Vilniansk, Kushuhum, Novomykolaivka, Hryhorivka, Trudove, Orikhiv, Mykilske, Shyroke, Svoboda, Soniachne, Danylivka, Dolynka, Kopani, and Huliaypilske.

In addition, 782 drones of various modifications, mostly FPV, attacked Zaporizhia, Kushuhum, Novomykolaivka, Rozumivka, Trudove, Stepnohirськ, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Novoselivka, Huliaypilske, Charivne, Hirke, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Vozdvyzhivka, Tsvitkove, Dobropillia, Rybne, Preobrazhenka, Varvarivka, Pryluky, Kosivtseve, Nove Zaporizhia, Verkhnia Tersa, and Ternuvate.

Also, 23 MLRS shellings were recorded at Novoiakovlivka, Mala Tokmachka, Novoandriivka, and Bilohiria, as well as 336 artillery strikes on Stepnohirськ, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Charivne, Huliaypilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Dobropillia, Pryluky, and Rybne.

#zaporizhia_region #russian_attack
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