09:08 29.06.2026
Russian overnight attack damages Darnytsia pharmaceutical company, causes no casualties – company
Production facilities of Darnytsia pharmaceutical company sustained damage during overnight attack by Russia on Kyiv, Darnytsia Strategic Council member Kateryna Zahoriy reported.
"For security reasons and until competent services complete their work, we do not comment on details regarding nature of damage or consequences," Zahoriy wrote on Facebook.
According to her, there are no dead or injured among company employees, and plant continues operation.