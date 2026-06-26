15:51 26.06.2026
Already 15 casualties from Russian strike in Zaporizhia, including child
Number of casualties due to Russian strike on Zaporizhia has increased to 15 people, including 9-year-old child, regional military administration head Ivan Fedorov has said.
"Already 15 casualties, including child… Among casualties is nine-year-old boy. His injuries are not severe, so after receiving assistance, he will be treated at home. Four people have been hospitalized. In particular, 45-year-old woman whose condition medics assess as severe," he wrote on Telegram.
According to report, all casualties are being provided with necessary medical assistance.