Russian attacks in Zaporizhia region injure 7

Russian troops as of Tuesday morning launched more than 1,000 strikes on 56 settlements in Zaporizhia region, injuring seven people, Head of the Regional Military Administration Ivan Fedorov has said on Telegram.

"During the day, Russia launched 1,050 strikes on 56 settlements in Zaporizhia region. Seven people were injured as a result of enemy attacks on Zaporizhia and Zaporizhia district," he wrote.

Fedorov noted that Russian troops carried out 18 air strikes on Yurkivka, Liubytske, Danylivka, Zorivka, Novosoloshyne, Orikhiv, Novopavlivka, Omelnyk, Svoboda, Shyroke, Babashi, Kopani, Dolynka, Rivne, Huliaypilske, and Tymoshivka.

He added that 769 UAVs of various modifications (mainly FPV) attacked Zaporizhia, Malokaterynivka, Kushuhum, Komyshuvakha, Balabyne, Novomykolaivka, Kamiane, Bilenke, Richne, Novoiakovlivka, Novorozivka, Novosoloshyne, Matviivka, Lysohirka, Marivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Orikhiv, Huliaypole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohirya, Charivne, Huliaypilske, Verkhnia Tersa, Staroukrayinka, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka, Tsvitkove, Dobropillia, Rybne, Chervona Krynytsia, and Mykilske.

Also, 3 MLRS shellings targeted Huliaypilske and Hirke, while 260 artillery strikes hit Richne, Novoiakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliaypole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylivka, Mala Tokmachka, Bilohirya, Huliaypilske, Verkhnia Tersa, Staroukrayinka, Sviatopetrivka, Vozdvyzhivka, Tsvitkove, and Dobropillia.

In addition, 169 reports were received regarding damage to housing, vehicles, and infrastructure facilities.