Russian attacks Zaporizhia region, wounds 4
Russian forces carried out more than 900 strikes on 53 settlements in Zaporizhia region by Friday morning, wounding four people, regional military administration head Ivan Fedorov said.
"During the day, the occupiers carried out 950 strikes on 53 settlements in Zaporizhia region. Four people were wounded as a result of enemy attacks on Zaporizhia and Zaporizhia district," he wrote on Telegram.
Fedorov said Russian forces carried out 27 air strikes on Malokateryniivka, Kushuhum, Novomykolaivka, Komyshuvakha, Zirnytsia, Liubytske, Veselianka, Lisne, Zarichne, Lukyanivske, Orikhiv, Rivne, Verkhnia Tersa, Omelnyk, Chervona Krynytsia, Mykilske, Vilnianka, Vasylivske, Chervonyi Yar, Tymoshivka, Novoselivka, Dolynka and Babashi.
According to him, 694 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhia, Kushuhum, Balabyne, Bilenke, Serhiivka, Novooleksandrivka, Novoivanivka, Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Prymorsʹke, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Hulyaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylvka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Charivne, Hulyaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Vozdvyzhivka, Olenokostiantynivka, Tsvitkyve, Dobropillia and Rybne.
Three MLRS strikes on Novoyakovlivka, Lukyanivske and Tsvitkyve were also recorded, while 226 artillery strikes hit Richne, Novoyakovlivka, Rozumivka, Stepnohirsk, Prymorsʹke, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Hulyaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylvka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Charivne, Hulyaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Vozdvyzhivka, Tsvitkyve, Dobropillia and Rybne.
Additionally, 60 reports were received of damage to homes, vehicles and infrastructure facilities.