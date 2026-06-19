Interfax-Ukraine
Facts
09:21 19.06.2026

Russian attacks Zaporizhia region, wounds 4

2 min read
Russian attacks Zaporizhia region, wounds 4

Russian forces carried out more than 900 strikes on 53 settlements in Zaporizhia region by Friday morning, wounding four people, regional military administration head Ivan Fedorov said.

"During the day, the occupiers carried out 950 strikes on 53 settlements in Zaporizhia region. Four people were wounded as a result of enemy attacks on Zaporizhia and Zaporizhia district," he wrote on Telegram.

Fedorov said Russian forces carried out 27 air strikes on Malokateryniivka, Kushuhum, Novomykolaivka, Komyshuvakha, Zirnytsia, Liubytske, Veselianka, Lisne, Zarichne, Lukyanivske, Orikhiv, Rivne, Verkhnia Tersa, Omelnyk, Chervona Krynytsia, Mykilske, Vilnianka, Vasylivske, Chervonyi Yar, Tymoshivka, Novoselivka, Dolynka and Babashi.

According to him, 694 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhia, Kushuhum, Balabyne, Bilenke, Serhiivka, Novooleksandrivka, Novoivanivka, Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Prymorsʹke, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Hulyaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylvka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Charivne, Hulyaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Vozdvyzhivka, Olenokostiantynivka, Tsvitkyve, Dobropillia and Rybne.

Three MLRS strikes on Novoyakovlivka, Lukyanivske and Tsvitkyve were also recorded, while 226 artillery strikes hit Richne, Novoyakovlivka, Rozumivka, Stepnohirsk, Prymorsʹke, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Hulyaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylvka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Charivne, Hulyaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Vozdvyzhivka, Tsvitkyve, Dobropillia and Rybne.

Additionally, 60 reports were received of damage to homes, vehicles and infrastructure facilities.

Tags: #zaporizhia_region #russian_attack

MORE ABOUT

13:32 19.06.2026
Human body fragments found during rescue operations at airstrike site in Kharkiv – prosecutor's office

Human body fragments found during rescue operations at airstrike site in Kharkiv – prosecutor's office

11:49 19.06.2026
Russia attack on parking lot with in Odesa region kills 1, injures 4 – official

Russia attack on parking lot with in Odesa region kills 1, injures 4 – official

11:33 19.06.2026
Rescuer injured in repeated night shelling on June 15 dies in Kharkiv

Rescuer injured in repeated night shelling on June 15 dies in Kharkiv

10:12 19.06.2026
Russians attack minibus in Kherson, wound 4

Russians attack minibus in Kherson, wound 4

09:43 19.06.2026
Russian attack on Pavlohrad kills 8-year-old, injures woman

Russian attack on Pavlohrad kills 8-year-old, injures woman

09:35 19.06.2026
Two people wounded in overnight shelling of Zaporizhia – SES

Two people wounded in overnight shelling of Zaporizhia – SES

09:27 19.06.2026
Russian air strike on Kharkiv injures 5, including 3 children

Russian air strike on Kharkiv injures 5, including 3 children

09:15 19.06.2026
Russian Molniya drone strikes top technical floor of apartment building in Sumy

Russian Molniya drone strikes top technical floor of apartment building in Sumy

09:13 19.06.2026
Over 10 buildings damaged in Kharkiv in guided aerial bomb strike, casualties reported

Over 10 buildings damaged in Kharkiv in guided aerial bomb strike, casualties reported

13:49 17.06.2026
Russia systematically strikes fuel infrastructure to complicate logistics – Sumy OVA

Russia systematically strikes fuel infrastructure to complicate logistics – Sumy OVA

HOT NEWS

Zelenskyy: Rapid unblocking of European Peace Facility funds remains priority

Zelenskyy: Europe must be at negotiating table with Russia one way or another

Zelenskyy urges opening remaining negotiation clusters on Ukraine's accession to EU before end of Cyprus presidency

SBU drone unit discusses impact of strikes on Moscow oil refinery, says 'safe Moscow' is over

Defense Minister of Ukraine: we see "window of opportunity" in coming months

LATEST

Case of former deputy mayor of Kharkiv on misappropriation of UAH 20.6 mln on fortifications in Kharkiv region sent to court

SBI notifies of suspicion Chernihiv lawyer who promised to influence criminal case for $100,000 bribe

Platoon commander of military unit in Kyiv region demands bribe, threatens to send soldier to combat zone – SBI

25% of funds from licensing technologies developed in Defense Forces to be received by military authors of developments - Fedorov

Zelenskyy: Rapid unblocking of European Peace Facility funds remains priority

Zelenskyy: Europe must be at negotiating table with Russia one way or another

Soldier convicted of killing Odesa activist Hanul on Russia's orders sentenced to life in prison

Ukraine opens access to information on Russian weapon models for domestic specialists and international partners – Svyrydenko

Ukraine's defense ministry and NATO announce competition for innovative solution to block enemy airfields

Zelenskyy urges opening remaining negotiation clusters on Ukraine's accession to EU before end of Cyprus presidency

AD
AD