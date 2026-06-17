Russians attack Zaporizhia region, leaving one dead and 14 wounded
Russian forces carried out more than 900 strikes on 50 settlements in Zaporizhia region by Wednesday morning, killing one person and wounding 14, regional military administration head Ivan Fedorov said.
"During the day, the occupiers carried out 931 strikes on 50 settlements in Zaporizhia region. One person was killed and fourteen more were wounded as a result of enemy attacks on Zaporizhia and Zaporizhia district," he wrote on Telegram.
Fedorov said Russian forces carried out 28 air strikes on Zarichne, Ternuvate, Komyshuvakha, Yasna Polyana, Rizdvyanka, Lisne, Tavriiske, Yurkivka, Novoselivka, Vilnianka, Novoivanivka, Shyroke, Kopani, Hirke, Babashi, Omelnyk, Verkhnia Tersa, Rivne, Vozdvyzhivka and Danylvka.
According to him, 642 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhia, Kushuhum, Balabyne, Malokateryniivka, Lysohorika, Rozumivka, Richne, Novoyakovlivka, Mykhailo-Lukasheве, Stepnohirsk, Prymorsʹke, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Hulyaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novodanylvka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Hulyaipilske, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Prylуky, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Rybne, Verkhnia Tersa and Olenokostiantynivka.
Eight MLRS strikes on Orikhiv, Mala Tokmachka, Novoivanivka and Novoselivka were also recorded, while 253 artillery strikes hit Richne, Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Prymorsʹke, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Mali Shcherbaky, Hulyaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novodanylvka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Dobropillia, Prylуky, Hulyaipilske, Staroukrainka, Verkhnia Tersa, Sviatopetrivka and Vozdvyzhivka.
Additionally, 72 reports were received of damage to homes, vehicles and infrastructure facilities.