Russia strikes 47 Zaporizhia region settlements over past day, 11 wounded – official
Eleven people were wounded in Russian strikes on Zaporizhia and Zaporizhia district over the past day, while Russian forces carried out 798 strikes using aviation, drones, multiple launch rocket systems, and artillery on 47 settlements in Zaporizhzhia region, Zaporizhia regional military administration head Ivan Fedorov said.
"115 reports were received of damage to residential buildings, vehicles, and infrastructure facilities," the Telegram post published Tuesday morning reads.
According to Fedorov, Russian forces carried out 17 air strikes on Hryhorivka, Orikhiv, Dolynka, Novoselivka, Yehorivka, Shevchenkivske, Zelene, Rybalske, Danylіvka, Liubytske, Bilohiria, Charivne, Mykilske, and Kopani.
Additionally, 571 drones of various types, mostly FPV, attacked Zaporizhia, Vilniansk, Komyshuvakha, Kushuhum, Balabyne, Kupryianivka, Lysohirka, Rozumivka, Bilenke, Nyzhnia Khortytsia, Mariivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novodanylіvka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Huliaipilske, Vozdvyzhivka, Varvarivka, Dobropillia, Prylуky, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvіtkove, Preobrazhenka, Novoselivka, and Rybne.
Seven MLRS strikes on Prymorske, Stepove, Mala Tokmachka, Charivne, and Bilohiria were also recorded.
A further 203 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novodanylіvka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Dobropillia, Prylуky, Rybne, Huliaipilske, and Staroukrainka.