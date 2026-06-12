Interfax-Ukraine
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08:33 12.06.2026

Rescuers extinguish 2,000 sq. m fire in Kyiv region after drone strike on infrastructure facility – SES

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Rescuers extinguish 2,000 sq. m fire in Kyiv region after drone strike on infrastructure facility – SES
Photo: https://t.me/dsns_telegram

Rescuers extinguished a 2,000 sq. m fire in Boryspil district of Kyiv region that broke out following a Russian drone strike on an infrastructure facility, the State Emergency Service of Ukraine press service reported.

"Kyiv region: rescuers extinguished a fire covering 2,000 sq. m that broke out following a Russian UAV strike on an infrastructure facility in Boryspil district," the SESU said.

Rescuers from Kyiv region and the city of Kyiv were involved in extinguishing the fire, with additional special equipment from Boryspil airport also used.

Tags: #kyiv_region #fire

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