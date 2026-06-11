Russians attack Zaporizhia region, eight wounded
Russian forces carried out over 800 strikes on 44 settlements in Zaporizhia region by Thursday morning, wounding eight people, regional military administration head Ivan Fedorov said.
"During the day, the occupiers carried out 808 strikes on 44 settlements in Zaporizhia region. Eight people were wounded as a result of enemy attacks on Zaporizhia and Zaporizhia district," he wrote on Telegram.
Fedorov said Russian forces carried out 19 air strikes on Kushuhum, Komyshuvakha, Novomykolaivka, Liubytske, Hryhorivka, Lisne, Danylіvka, Orikhiv, Huliaipilske, Vozdvyzhivka, Kopani, Novodanylіvka, Rivne, Novoselivka, and Vasylivske.
He added that 553 drones of various types, mostly FPV, attacked Zaporizhia, Kushuhum, Malokaterynivka, Novoyakivlivka, Richne, Bilenke, Rozumivka, Zelene, Lysohirka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliaipole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylіvka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Vozdvyzhivka, Odarivka, Dobropillia, Rybne, Prylуky, Hirke, Preobrazhenka, and Verkhnia Tersa.
Seven MLRS strikes were also recorded on Novoyakivlivka, Orikhiv, Mala Tokmachka, and Lukianivske, while 229 artillery strikes hit Novoyakivlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Orikhiv, Huliaipole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylіvka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Dobropillia, Rybne, Prylуky, Sviatopetrivka, Hirke, Vozdvyzhivka, and Verkhnia Tersa.
Additionally, 109 reports were received of damage to infrastructure, residential buildings, and vehicles.