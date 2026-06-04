Interfax-Ukraine
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09:23 04.06.2026

One killed, 4 wounded in Russian attacks on Zaporizhia region

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One killed, 4 wounded in Russian attacks on Zaporizhia region

Russian forces launched over 900 strikes against 52 settlements in the Zaporizhia region by Thursday morning, killing one person and wounding four, RMA head Ivan Fedorov said.

"Over the day, the occupants launched 924 strikes against 52 settlements in the Zaporizhzhia region. One person was killed and four were wounded as a result of enemy attacks on Zaporizhia and the Zaporizhia district," he wrote on Telegram.

Fedorov said Russian forces carried out 27 air strikes on Balabyne, Malokaterynivka, Zarichne, Pidhirne, Odarivka, Novosolone, Veselianka, Yuliivka, Barvynivka, Svitla Dolyna, Danylyvka, Liubytske, Nove Zaporizhzhia, Nove Pole, Lukianivske, Orikhiv, Kopani, Novoselivka, Huliaipolske, Rivne, Yehorivka, Dolynka, Verkhnia Tersa and Hirke.

In addition, 660 UAVs of various types, predominantly FPV, attacked Zaporizhia, Kushuhum, Balabyne, Yasna Poliana, Bilenske, Kanivske, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliapole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novopavlivka, Novoandriivka, Novodanylyvka, Mala Tokmachka, Bilohiria, Charivne, Huliaipolske, Varvarivka, Hirke, Dobropillia, Pryluky, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvytkove, Novoselivka, Preobrazhenka, Rybne and Varvarivka.

Five MLRS strikes on Dobropillia, Rybne and Vozdvyzhivka were also recorded, and 232 artillery strikes hit Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Mali Shcherbaky, Huliapole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylyvka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Dobropillia, Pryluky, Hirke, Huliaipolske and Staroukrainka.

51 reports were received of damage to infrastructure, housing and vehicles.

Tags: #zaporizhia_region #russian_attack

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