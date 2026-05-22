Russians attack Zaporizhia region, damage reported
Russian forces attacked Zaporizhia region on Friday morning, damaging infrastructure facilities, housing and vehicles, regional military administration head Ivan Fedorov said.
"Over the course of the day, the occupiers carried out 813 strikes on 45 communities in Zaporizhia region," he wrote on Telegram.
Fedorov noted that Russian forces carried out 17 air strikes on Malokaterynivka, Zarichne, Komyshuvakha, Samiilіvka, Hryhorivka, Richne, Zhovta Krucha, Preobrazhenka, Zalyvne, Vilne, Novoselivka, Danylіvka, Dolynka, Mala Tokmachka, Shyroke and Vozdvyzhivka.
According to him, 549 UAVs of various types (predominantly FPV) attacked Zaporizhia, Lysohirka, Novorozivka, Slavne, Tavriiske, Novovanivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Lukianivske, Pavlivka, Mali Shcherbaky, Huliapole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novadanylіvka, Novoandrіivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Huliapiiske, Hirke, Zelene, Varvarivka, Dobropillia, Prylуky, Staroukrainska, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka, Tsvіtkove and Preobrazhenka.
An MLRS shelling of Charivne was also recorded, with 246 artillery strikes hitting Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Mali Shcherbaky, Huliapole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novadanylіvka, Novoandrіivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohiria, Varvarivka, Dobropillia, Prylуky, Hirke, Huliapiiske, Staroukrainska and Olenokostiantynivka.
In addition, 44 reports were received of damage to infrastructure facilities, housing and vehicles.