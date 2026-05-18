42 communities in Zaporizhia region come under enemy fire

Russian forces carried out over 700 shellings of 42 communities in Zaporizhia region over the day, leaving three people wounded, regional military administration head Ivan Fedorov said.
"Over the course of the day, the occupiers carried out 756 strikes on 42 communities in Zaporizhia region. Three people were wounded as a result of enemy attacks on Zaporizhia district," he wrote on Telegram.
Fedorov noted that Russian forces carried out 19 air strikes on Malokaterynivka, Komyshuvakha, Kushuhum, Zarichne, Zhovta Krucha, Trudove, Zalyvne, Liubytske, Novohupаlivka, Preobrazhenka, Vilnianka, Hirke, Omelnyk, Dolynka, Shevchenkivske and Vozdvyzhivka.
He added that 538 UAVs of various types (predominantly FPV) attacked Komyshuvakha, Malokaterynivka, Chervonodniprivka, Novoyakovlivka, Novooleksandrivka, Lezhyne, Trudooleniivka, Mykhailo-Lukasheveа, Stepnohirsk, Stepove, Lukianivske, Pavlivka, Huliapole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novadanylіvka, Novoandrіivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliapiiske, Verkhnia Tersa, Staroukrainska, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka, Vozdvyzhivka, Varvarivka, Dobropillia, Nove Zaporizhzhia and Preobrazhenka.
Seven MLRS shellings of Prymorske, Lukianivske and Novadanylіvka were also recorded, while 192 artillery strikes hit Novoyakovlivka, Chervonodniprivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Huliapole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novadanylіvka, Novoandrіivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliapiiske, Verkhnia Tersa, Staroukrainska, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka and Vozdvyzhivka.
In addition, 39 reports were received of damage to infrastructure facilities, housing, vehicles and utility buildings.