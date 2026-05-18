Interfax-Ukraine
09:00 18.05.2026

42 communities in Zaporizhia region come under enemy fire

Photo: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Russian forces carried out over 700 shellings of 42 communities in Zaporizhia region over the day, leaving three people wounded, regional military administration head Ivan Fedorov said.

"Over the course of the day, the occupiers carried out 756 strikes on 42 communities in Zaporizhia region. Three people were wounded as a result of enemy attacks on Zaporizhia district," he wrote on Telegram.

Fedorov noted that Russian forces carried out 19 air strikes on Malokaterynivka, Komyshuvakha, Kushuhum, Zarichne, Zhovta Krucha, Trudove, Zalyvne, Liubytske, Novohupаlivka, Preobrazhenka, Vilnianka, Hirke, Omelnyk, Dolynka, Shevchenkivske and Vozdvyzhivka.

He added that 538 UAVs of various types (predominantly FPV) attacked Komyshuvakha, Malokaterynivka, Chervonodniprivka, Novoyakovlivka, Novooleksandrivka, Lezhyne, Trudooleniivka, Mykhailo-Lukasheveа, Stepnohirsk, Stepove, Lukianivske, Pavlivka, Huliapole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novadanylіvka, Novoandrіivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliapiiske, Verkhnia Tersa, Staroukrainska, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka, Vozdvyzhivka, Varvarivka, Dobropillia, Nove Zaporizhzhia and Preobrazhenka.

Seven MLRS shellings of Prymorske, Lukianivske and Novadanylіvka were also recorded, while 192 artillery strikes hit Novoyakovlivka, Chervonodniprivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Huliapole, Orikhiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novadanylіvka, Novoandrіivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliapiiske, Verkhnia Tersa, Staroukrainska, Sviatopetrivka, Olenokostiantynivka and Vozdvyzhivka.

In addition, 39 reports were received of damage to infrastructure facilities, housing, vehicles and utility buildings.

20:47 12.05.2026
Two killed in attack on Kryvy Rih – regional authorities

11:56 07.05.2026
Four civilians including a child injured in drone strike on Kharkiv

10:28 07.05.2026
Results in Sumy region: 4 killed, 11 injured in enemy strikes – official

11:35 06.05.2026
Ukrainian Red Cross provided assistance after Russian strikes in Dnipro, Sumy and Zaporizhia

09:14 06.05.2026
Casualty toll from attack on Zaporizhia rises to 43 people aged 20 to 66

20:40 05.05.2026
Twenty injured in Russian attack on Zaporizhia

19:54 05.05.2026
One killed, 13 injured in shelling of Dnipropetrovsk region – Lukashuk

19:41 05.05.2026
Twelve people now known killed in Zaporizhia shelling – administration

20:54 04.05.2026
Klymenko: 14 Ukrainians killed, about 60 injured today

19:19 01.05.2026
One killed, five injured in Kherson region due to Russian shelling on May 1 – prosecutor's office

MP, former first deputy prime minister Kubiv dies

Bail of UAH 140 mln posted for Yermak - HACC

Eurovision 2026: Grand Final results (scoreboard)

Zelenskyy: Long-range strikes are just responses—and we're extending the range

Special Tribunal for crime of Russia aggression against Ukraine to be located in The Hague - Sybiha

