02:12 17.05.2026

Eurovision 2026: Grand Final results (scoreboard)

Country Artist Total Score
1 BulgariaBulgaria DARA 516
2 IsraelIsrael Noam Bettan 343
3 RomaniaRomania Alexandra Căpitănescu 296
4 AustraliaAustralia Delta Goodrem 287
5 ItalyItaly Sal Da Vinci 281
6 FinlandFinland Linda Lampenius & Pete Parkkonen 279
7 DenmarkDenmark Søren Torpegaard Lund 243
8 MoldovaMoldova Satoshi 226
9 UkraineUkraine Leléka 221
10 GreeceGreece Akyllas 220
11 FranceFrance Mentissa 158
12 PolandPoland Alicja 150
13 AlbaniaAlbania Alis 145
14 NorwayNorway Jonas Lov 134
15 CroatiaCroatia Lelek 124
16 CzechiaCzechia Daniel Žižka 113
17 SerbiaSerbia Lavina 90
18 MaltaMalta Aidan 89
19 CyprusCyprus Antigoni 75
20 SwedenSweden Felicia 51
21 BelgiumBelgium Essyla 36
22 LithuaniaLithuania Lion Ceccah 22
23 GermanyGermany Sarah Engels 12
24 AustriaAustria Cosmó 6
25 United KingdomUnited Kingdom Look Mum No Computer 1

 

Eurovision 2026: National jury voting results in the grand final

01:53 17.05.2026
Eurovision 2026: National jury voting results in the grand final

11:28 15.05.2026
