02:12 17.05.2026
Eurovision 2026: Grand Final results (scoreboard)
|№
|Country
|Artist
|Total Score
|1
|Bulgaria
|DARA
|516
|2
|Israel
|Noam Bettan
|343
|3
|Romania
|Alexandra Căpitănescu
|296
|4
|Australia
|Delta Goodrem
|287
|5
|Italy
|Sal Da Vinci
|281
|6
|Finland
|Linda Lampenius & Pete Parkkonen
|279
|7
|Denmark
|Søren Torpegaard Lund
|243
|8
|Moldova
|Satoshi
|226
|9
|Ukraine
|Leléka
|221
|10
|Greece
|Akyllas
|220
|11
|France
|Mentissa
|158
|12
|Poland
|Alicja
|150
|13
|Albania
|Alis
|145
|14
|Norway
|Jonas Lov
|134
|15
|Croatia
|Lelek
|124
|16
|Czechia
|Daniel Žižka
|113
|17
|Serbia
|Lavina
|90
|18
|Malta
|Aidan
|89
|19
|Cyprus
|Antigoni
|75
|20
|Sweden
|Felicia
|51
|21
|Belgium
|Essyla
|36
|22
|Lithuania
|Lion Ceccah
|22
|23
|Germany
|Sarah Engels
|12
|24
|Austria
|Cosmó
|6
|25
|United Kingdom
|Look Mum No Computer
|1
Eurovision 2026: National jury voting results in the grand final