Interfax-Ukraine
01:53 17.05.2026

Eurovision 2026: National jury voting results in the grand final

Country Artist Jury Points
1 BulgariaBulgaria DARA 204
2 AustraliaAustralia Delta Goodrem 165
3 DenmarkDenmark Søren Torpegaard Lund 165
4 FranceFrance Mentissa 144
5 FinlandFinland Linda Lampenius & Pete Parkkonen 141
6 ItalyItaly Sal Da Vinci 134
7 PolandPoland Alicja 133
8 IsraelIsrael Noam Bettan 123
9 NorwayNorway Jonas Lov 115
10 CzechiaCzechia Daniel Žižka 104
11 MaltaMalta Aidan 81
12 GreeceGreece Akyllas 73
13 RomaniaRomania Alexandra Căpitănescu 64
14 AlbaniaAlbania Alis 60
15 UkraineUkraine Leléka 54
16 CroatiaCroatia Lelek 53
17 MoldovaMoldova Satoshi 43
18 CyprusCyprus Antigoni 41
19 SerbiaSerbia Lavina 38
20 BelgiumBelgium Essyla 36
21 SwedenSweden Felicia 35
22 GermanyGermany Sarah Engels 12
23 LithuaniaLithuania Lion Ceccah 10
24 United KingdomUnited Kingdom Look Mum No Computer 1
25 AustriaAustria Cosmó 1
Tags: #eurovision #final

02:12 17.05.2026
Eurovision 2026: Grand Final results (scoreboard)

11:28 15.05.2026
13:27 16.12.2025
12:10 31.07.2024
16:35 28.08.2023
10:56 12.05.2023
10:24 12.05.2023
19:36 09.05.2023
19:21 23.06.2022
16:33 17.06.2022
