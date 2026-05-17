01:53 17.05.2026
Eurovision 2026: National jury voting results in the grand final
|№
|Country
|Artist
|Jury Points
|1
|Bulgaria
|DARA
|204
|2
|Australia
|Delta Goodrem
|165
|3
|Denmark
|Søren Torpegaard Lund
|165
|4
|France
|Mentissa
|144
|5
|Finland
|Linda Lampenius & Pete Parkkonen
|141
|6
|Italy
|Sal Da Vinci
|134
|7
|Poland
|Alicja
|133
|8
|Israel
|Noam Bettan
|123
|9
|Norway
|Jonas Lov
|115
|10
|Czechia
|Daniel Žižka
|104
|11
|Malta
|Aidan
|81
|12
|Greece
|Akyllas
|73
|13
|Romania
|Alexandra Căpitănescu
|64
|14
|Albania
|Alis
|60
|15
|Ukraine
|Leléka
|54
|16
|Croatia
|Lelek
|53
|17
|Moldova
|Satoshi
|43
|18
|Cyprus
|Antigoni
|41
|19
|Serbia
|Lavina
|38
|20
|Belgium
|Essyla
|36
|21
|Sweden
|Felicia
|35
|22
|Germany
|Sarah Engels
|12
|23
|Lithuania
|Lion Ceccah
|10
|24
|United Kingdom
|Look Mum No Computer
|1
|25
|Austria
|Cosmó
|1