12:29 14.05.2026
Russia injures 44 in Kyiv attack – mayor
Photo: State Emergency Service
Russia injured 44 people during a massive attack on the capital, according to medical data, said Mayor Vitali Klitschko.
"Medical data shows 3 people died as a result of a massive Russian attack on the capital. Russia injured 44 people. Currently, 21 people remain in hospitals, including 1 child. 23 victims receive medical care as outpatients," he said on his Telegram channel.
Earlier reports said Russia killed 4 people and injured 40.