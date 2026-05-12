09:19 12.05.2026

Russia strikes 24 settlements in Zaporizhia region over 700 times – official

Russian troops carried out 731 strikes on 24 settlements in Zaporizhia region over the past 24 hours, head of the Regional Military Administration Ivan Fedorov has said.

"During the day, the occupiers launched 731 strikes on 24 settlements in Zaporizhia region," he wrote on Telegram on Tuesday morning.

Fedorov noted that 548 UAVs of various modifications attacked Komyshuvakha, Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Lukyanivske, Pavlivka, Orikhiv, Huliaypole, Zaliznychne, Shcherbaby, Novoandriivka, Novodanylivka, Vilnyanka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaypilske, Staroukrainka, Svyatopetrivka, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Olenokostiantynivka, and Nove Zaporizhia.

He added that 8 MLRS attacks were recorded in Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Stepove, Lukyanivske, Pavlivka, and Shcherbaby.

Also, 175 artillery strikes hit Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Lukyanivske, Pavlivka, Orikhiv, Huliaypole, Zaliznychne, Shcherbaby, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaypilske, Staroukrainka, Svyatopetrivka, Varvarivka, Dobropillia, and Olenokostiantynivka.

In addition, 30 reports were received regarding damage to housing, non-residential buildings, cars, and infrastructure facilities.

09:42 12.05.2026
Russia attacks Kherson region, injuring 12, including child – official

09:09 12.05.2026
Russia attacks Dnipropetrovsk region, killing 1, injuring 4 – official

09:07 12.05.2026
Russia's air attack damages residential buildings, cars in Zhytomyr – Bunerchko

09:05 12.05.2026
Russia attacks railway infrastructure in Dnipropetrovsk region, driver injured – Kuleba

09:04 12.05.2026
Russia attacks energy infrastructure in Mykolaiv region, causing power outages – Kim

15:21 11.05.2026
55 casualties from enemy attacks in Zaporizhia region hospitals, nine in serious condition – regional administration

08:59 11.05.2026
Ukraine repels 144 Russia attacks since start of day – Genstaff

09:01 08.05.2026
One killed, 12 wounded in Russian attacks on Zaporizhia and district over past day – official

09:25 07.05.2026
Enemy attacks five Dnipropetrovsk region districts, four injured

15:12 30.04.2026
Zelenskyy: 12 victims of Russia strikes on Dnipro and Odesa in hospitals, pressure on Russia must not decrease

