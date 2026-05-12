Russia strikes 24 settlements in Zaporizhia region over 700 times – official
Russian troops carried out 731 strikes on 24 settlements in Zaporizhia region over the past 24 hours, head of the Regional Military Administration Ivan Fedorov has said.
"During the day, the occupiers launched 731 strikes on 24 settlements in Zaporizhia region," he wrote on Telegram on Tuesday morning.
Fedorov noted that 548 UAVs of various modifications attacked Komyshuvakha, Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Lukyanivske, Pavlivka, Orikhiv, Huliaypole, Zaliznychne, Shcherbaby, Novoandriivka, Novodanylivka, Vilnyanka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaypilske, Staroukrainka, Svyatopetrivka, Varvarivka, Dobropillia, Pryluky, Olenokostiantynivka, and Nove Zaporizhia.
He added that 8 MLRS attacks were recorded in Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Stepove, Lukyanivske, Pavlivka, and Shcherbaby.
Also, 175 artillery strikes hit Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Lukyanivske, Pavlivka, Orikhiv, Huliaypole, Zaliznychne, Shcherbaby, Novodanylivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaypilske, Staroukrainka, Svyatopetrivka, Varvarivka, Dobropillia, and Olenokostiantynivka.
In addition, 30 reports were received regarding damage to housing, non-residential buildings, cars, and infrastructure facilities.