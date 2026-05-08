Interfax-Ukraine
09:01 08.05.2026

One killed, 12 wounded in Russian attacks on Zaporizhia and district over past day – official

One person was killed and 12 more wounded in massive Russian forces attacks on Zaporizhia and Zaporizhia district over the past day, with 48 region settlements coming under enemy strikes, Zaporizhia Regional Military Administration head Ivan Fedorov said.

"71 reports of destruction and damage to housing, vehicles and infrastructure facilities were received," the Telegram statement said.

In particular, the Russian army carried out 28 air strikes on Komyshuvaкha, Zarichne, Novomykolaivka, Odarivka, Hryhorivske, Tavriiske, Liubytske, Yurkivka, Shchaslyve, Shevchenkivske, Orikhiv, Chervona Krynytsia, Mykolske, Luhivske, Mala Tokmachka, Lisne, Verkhnia Tersa, Shyroke, Kopani, Huliaipilske, Dolynka, Vozdvyzhivka and Soniachne.

In addition, 626 drone attacks of various types, predominantly FPV, were recorded against Zaporizhia, Rozumivka, Novooleksandrivka, Novoyakovlivka, Novoolenivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Huliapole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylvka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Tsvіtkove, Varvarivka, Olenokostiantynivka, Prlyuky, Nove Zaporizhzhia and Rybne.

"263 artillery strikes hit Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Huliapole, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriivka, Novodanylvka, Mala Tokmachka, Charivne, Huliaipilske, Staroukrainka, Sviatopetrivka, Varvarivka, Olenokostiantynivka, Dobropillia and Rybne," Fedorov said Friday morning.

09:11 29.04.2026
43 Zaporizhia region settlements come under enemy fire, three injured

