11:33 06.05.2026
Enemy strikes civilian building in central Sumy, information on casualties being verified – official
Russian forces struck a civilian building in central Sumy with two strike drones, with no information on casualties yet available, regional military administration head Oleh Hryhorov said.
"Russians struck a civilian building in the central part of Sumy with two strike drones. A rescue operation is ongoing," he wrote on Telegram Wednesday.
Information on casualties and other consequences is being verified, he said.
"The enemy attack is continuing. Stay in safe places," he added.