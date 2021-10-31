ЦИК: В Херсонской области на довыборах в Раду проголосовали почти 12% избирателей, в Черкасской – 12,3%

По состоянию на 12:00 воскресенья участие во внеочередных выборах народных депутатов на избирательных округах №184 (Херсонская обл.) и №197 (Черкасская обл.) приняли около 12% избирателей, сообщает Центральная избирательная комиссия.

При этом, явка избирателей на 184-ом избирательном округе по состоянию на 12:00 составила 11,94%, на 197-ом – 12,32%.

"Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей по состоянию на 12 часов составляла: в ОВО № 184 - 23,5%, а в ОВО № 197 - 22,34%", - подчеркивают в ЦИК.

Там добавляют, что голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме, чрезвычайные происшествия и значительные нарушения не зафиксированы.