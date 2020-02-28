Economy

08:41 28.02.2020

Телеканалы "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк" запретили ретранслировать в кабельных сетях Украины

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Телеканалы "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк" запретили ретранслировать в кабельных сетях Украины

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в Перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательстве Украины, из него исключены телеканалы "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк".

"Руководствуясь нормами ч.2 ст.42 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", ст.15, 17, 24 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и другими нормативно-правовыми документами, регулятор отменил свои предыдущие решения относительно программ "Еврокино", "ТОПШОП ТВ" и "Зоопарк" и удалил их из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции на территории Украины", –сказано в сообщении на сайте Нацсовета.

В информации отмечается, что решение члены Нацсовета поддержали единогласно. Страной-правообладателем всех трех программ является Российская Федерация и лицензии на вещание телеканалов выданные Роскомнадзором, язык ведения программ - русский.

Tags: #телеканалы #трансляция #запрет
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Interfax-Ukraine
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