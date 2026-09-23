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Economy

National Bank of Ukraine's official rates as of 24/09/26

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National Bank of Ukraine's official rates as of 24/09/26
CODE CURRENCY RATE
AUD 1 Australian dollar 31.7095
AZN 1 Azerbaijani manat 26.3982
DZD 10 Algerian dinars 3.3568
THB 10 Thai baht 13.4809
KRW 1 South Korean won 3.2864
HKD 100 Hong Kong dollars 5.7192
DKK 1 Danish krone 6.8473
AED 1 UAE dirham 12.2127
USD 1 US dollar 44.8571
VND 1,000 Vietnamese dong 1.7252
EUR 1 Euro 51.1864
EGP 1 Egyptian pound 0.8723
JPY 10 Japanese yen 2.8404
PLN 1 Polish zloty 11.6954
INR 10 Indian rupees 4.6849
CAD 1 Canadian dollar 31.8384
GEL 1 Georgian lari 17.1008
LBP 100 Lebanese pounds 0.0500
MYR 1 Malaysian ringgit 10.9944
MXN 1 Mexican peso 2.5740
MDL 1 Moldovan leu 2.5447
ILS 1 New Israeli sheqalim 14.8665
NZD 1 New Zealand dollars 25.5340
NOK 1 Norwegian krone 4.7420
ZAR 1 South African rand 2.7454
RON 1 Romanian lei 9.6988
IDR 1 000 rupees 2.5177
SAR 1 Saudi riyal 11.9452
RSD 10 Serbian dinars 4.3590
SGD 1 Singapore dollar 35.0918
BDT 10 Bangladeshi taka 3.6469
KZT 100 Kazakh tenge 10.1010
TND 1 Tunisian dinar 15.1990
TRY 1 Turkish lira 0.9185
HUF 100 Hungarian forints 14.0425
GBP 1 British pound 59.5675
CZK 1 Czech koruna 2.0988
SEK 1 Swedish krona 4.5426
CHF 1 Swiss franc 54.5110
CNY 1 Renminby Yuan (China) 6.6874
XDR 1 SDR 61.0557

www.bank.gov.ua

Source: National Bank of Ukraine

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