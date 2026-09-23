National Bank of Ukraine's official rates as of 24/09/26

|CODE
|CURRENCY
|RATE
|AUD
|1 Australian dollar
|31.7095
|AZN
|1 Azerbaijani manat
|26.3982
|DZD
|10 Algerian dinars
|3.3568
|THB
|10 Thai baht
|13.4809
|KRW
|1 South Korean won
|3.2864
|HKD
|100 Hong Kong dollars
|5.7192
|DKK
|1 Danish krone
|6.8473
|AED
|1 UAE dirham
|12.2127
|USD
|1 US dollar
|44.8571
|VND
|1,000 Vietnamese dong
|1.7252
|EUR
|1 Euro
|51.1864
|EGP
|1 Egyptian pound
|0.8723
|JPY
|10 Japanese yen
|2.8404
|PLN
|1 Polish zloty
|11.6954
|INR
|10 Indian rupees
|4.6849
|CAD
|1 Canadian dollar
|31.8384
|GEL
|1 Georgian lari
|17.1008
|LBP
|100 Lebanese pounds
|0.0500
|MYR
|1 Malaysian ringgit
|10.9944
|MXN
|1 Mexican peso
|2.5740
|MDL
|1 Moldovan leu
|2.5447
|ILS
|1 New Israeli sheqalim
|14.8665
|NZD
|1 New Zealand dollars
|25.5340
|NOK
|1 Norwegian krone
|4.7420
|ZAR
|1 South African rand
|2.7454
|RON
|1 Romanian lei
|9.6988
|IDR
|1 000 rupees
|2.5177
|SAR
|1 Saudi riyal
|11.9452
|RSD
|10 Serbian dinars
|4.3590
|SGD
|1 Singapore dollar
|35.0918
|BDT
|10 Bangladeshi taka
|3.6469
|KZT
|100 Kazakh tenge
|10.1010
|TND
|1 Tunisian dinar
|15.1990
|TRY
|1 Turkish lira
|0.9185
|HUF
|100 Hungarian forints
|14.0425
|GBP
|1 British pound
|59.5675
|CZK
|1 Czech koruna
|2.0988
|SEK
|1 Swedish krona
|4.5426
|CHF
|1 Swiss franc
|54.5110
|CNY
|1 Renminby Yuan (China)
|6.6874
|XDR
|1 SDR
|61.0557
Source: National Bank of Ukraine