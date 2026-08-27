Корецький в розмові з Кос: Розраховуємо на відкриття решти переговорних кластерів до кінця року

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з комісаркою Європейського Союзу з питань розширення Мартою Кос прогрес у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС.

"Детально обговорили прогрес у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС. Розраховуємо на відкриття решти переговорних кластерів до кінця року", – написав Корецький в телеграм-каналі за результатами телефонної розмови.

За його словами, уряд спільно з парламентом працює над прискоренням розгляду та ухвалення необхідних законопроєктів у межах наших зобов’язань з євроінтеграції та Ukraine Facility.

"Окремо обговорили питання фінансування. Для України критично важливо вже зараз напрацювати рішення, які забезпечать необхідні ресурси для фінансування бюджетних та оборонних видатків на 2026-2027 роках", – додав він.

У свою чергу Кос наголосила, що ЄС й надалі допомагатиме Україні задовольняти її нагальні фінансові, енергетичні та оборонні потреби, одночасно просуваючи процес членства в ЄС.

"Цього ранку, коли російські удари відбулися біля його офісу, я розмовляв з прем’єр-міністром Сергієм Корецький про реформи, необхідні для просування України на шляху до ЄС, та її фінансові потреби на найближчі місяці. Навіть під інтенсивними атаками Україна продовжує працювати над своїм європейським майбутнім", – написала вона в мережі X.