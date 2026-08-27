Молодежь в возрасте 16-17 лет составляет 15% сотрудников McDonald's в Украине

Молодежь в возрасте 16-17 лет в настоящее время составляет 15% сотрудников McDonald’s в Украине, в некоторых ресторанах доля несовершеннолетних достигает 40%, сообщил директор по корпоративному влиянию "МакДоналдс" в Украине Назар Бедий.

"В первые три месяца после введения возможности приема на работу с 16 лет (летом 2025 года – ИФ-У) мы получили более 12 тыс. заявок, и сегодня 16-17-летние составляют около 15% сотрудников. В отдельных ресторанах их доля достигает даже 40%. Давая работу с раннего возраста, мы показываем, как в Украине можно развиваться. У нас есть директора ресторанов в возрасте 22-25 лет, которые начинали с базовых должностей и стремительно прошли по карьерной лестнице. Это вдохновляет и демонстрирует реальную траекторию роста", – рассказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Программу официального трудоустройства с 16 лет "МакДоналдс" в Украине запустил 23 июня 2025 года. Как сообщил Бедий, в настоящее время компания работает с государством над совершенствованием трудового законодательства, в том числе в части трудоустройства несовершеннолетних.

"Мы полностью поддерживаем необходимость защиты несовершеннолетних и в то же время ищем более современные и гибкие механизмы, которые дают молодым людям возможность быстрее приобретать компетенции и развиваться. В европейском законодательстве разрешено привлекать детей в возрасте от 14 лет к работе в рамках программ профессиональной подготовки, стажировки или дуального образования, а также к легкому труду при определенных условиях", – рассказал он.

В связи с этим эксперты компании выступают, например, за пересмотр ограничений на рабочее время и за то, чтобы молодежь до 18 лет, получающая профессионально-техническое образование, могла работать без чрезмерных регуляторных ограничений при сохранении гарантий защиты труда.

"Если у них будет доступ к более широкому кругу задач в ресторане, то они быстрее будут приобретать опыт и смогут раньше переходить на руководящие должности", – уверен Бедий.

Всего в компании сейчас более 12,5 тыс. сотрудников.

"Людей в возрасте 50+ у нас примерно 540. Несовершеннолетних, как уже говорилось, 15% – это более 1800 сотрудников. Остальные – в основном люди 18-25 лет, которые составляют 51% сотрудников ресторанов. Но есть и значительная доля сотрудников в возрасте 26-50 лет – почти 3750 человек, то есть 30% команды. Также в компании работает около 500 людей с инвалидностью, которые имеют равные возможности для развития", – рассказал Бедий.

По его словам, 450 сотрудников компании мобилизованы, им продолжают выплачивать зарплату (в общей сложности около 132 млн грн только за 2025 год). Также в компании работают 27 ветеранов, большинство из них – сотрудники компании, вернувшиеся после службы, но есть и те, кто пришел в компанию уже после возвращения из армии.

"Мы работаем над программами поддержки ветеранов и ищем индивидуальные решения. Например, если после возвращения человек физически уже не может выполнять ту же работу на определенном посту в ресторане, мы ищем другие возможности: административные функции в ресторане или вакансии в других отделах. Конечно, это зависит и от желания самого человека. Но мы стараемся найти решение", – говорит Бедий.