19:51 22.05.2026

Вільні залишки місцевих бюджетів спрямують на закупівлю альтернативних енергоджерел для комунальних закладів – Свириденко

Photo: https://t.me/svyrydenkoy

Громади повинні мати резервні джерела живлення для лікарень, шкіл, соціальних закладів та іншої критичної інфраструктури, зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами виїзного засідання уряду у Вінниці за участю мера міста, народних депутатів, керівництва обласної військової адміністрації та обласної ради.

"Доручили Мінфіну разом із Мінрозвитку та Міненерго опрацювати зміни до бюджетного законодавства щодо спрямування вільних залишків місцевих бюджетів на закупівлю та обслуговування альтернативних джерел енергоживлення для комунальних закладів – сонячних панелей, вітрогенераторів, когенераційних установок та систем накопичення енергії. Також Уряд доручив опрацювати можливість постачання надлишків електроенергії, виробленої сонячними станціями бюджетних і комунальних установ, для потреб інших закладів у межах однієї громади", – написала Свириденко в Телеграм в п'ятницю.

Під час наради також обговорили питання підтримки бізнесу та соціальної сфери.

"Доручили Мінрозвитку разом із Мінфіном забезпечити своєчасне фінансування компенсацій для відновлення пошкодженого майна внаслідок російської агресії в межах програми "єВідновлення". Загалом в області є понад 500 заявок на отримання коштів. Мінрозвитку також має опрацювати передачу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають на балансі Вінницької ОВА, у комунальну власність громад Вінниччини, щоб громади могли ефективно використовувати ці об'єкти для своїх потреб", – розповіла Свириденко.

 

