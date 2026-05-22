Auchan chain closes its hypermarket on Kyiv's Ring Road
The Auchan chain closed its hypermarket at 4 Koltseva Street (Ring Road) in Kyiv after the 16-year lease expired on May 20, the company’s press service reported.
"The lease agreement was extended four times. The parties negotiated the terms of further cooperation for a long time, but were unable to reach a mutually acceptable agreement," the company noted.
As it was reported, all employees’ jobs have been preserved, and they have been given the opportunity to choose to work in other stores in the chain.
"Auchan Украина" – сеть магазинов французской семьи Auchan SA, работает в Украине с 2008 года. По данным сайта "Ашан", сеть ритейлера насчитывает около 30 магазинов различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты, pick up point) в Киеве, Львове, Житомире, Днепре и Одессе, а также развивает e-commerce.
Согласно финансовой отчетности, доход компании "Ашан Украина Гипермаркет" в 2025 году составил 10 млрд 30,4 млн грн, что на 1,2% ниже этого показателя за 2024 год; убытки за год составили 835,8 млн грн по сравнению с 579,6 млн грн за 2024 год.