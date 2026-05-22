Interfax-Ukraine
Economy
14:27 22.05.2026

Auchan chain closes its hypermarket on Kyiv's Ring Road

1 min read
Auchan chain closes its hypermarket on Kyiv's Ring Road

The Auchan chain closed its hypermarket at 4 Koltseva Street (Ring Road) in Kyiv after the 16-year lease expired on May 20, the company’s press service reported.

"The lease agreement was extended four times. The parties negotiated the terms of further cooperation for a long time, but were unable to reach a mutually acceptable agreement," the company noted.

As it was reported, all employees’ jobs have been preserved, and they have been given the opportunity to choose to work in other stores in the chain.

"Auchan Украина" – сеть магазинов французской семьи Auchan SA, работает в Украине с 2008 года. По данным сайта "Ашан", сеть ритейлера насчитывает около 30 магазинов различных форматов (гипермаркеты, супермаркеты, pick up point) в Киеве, Львове, Житомире, Днепре и Одессе, а также развивает e-commerce.

Согласно финансовой отчетности, доход компании "Ашан Украина Гипермаркет" в 2025 году составил 10 млрд 30,4 млн грн, что на 1,2% ниже этого показателя за 2024 год; убытки за год составили 835,8 млн грн по сравнению с 579,6 млн грн за 2024 год.

Tags: #kyiv #auchan #closes

MORE ABOUT

14:46 22.05.2026
Law enforcement exposes scheme to embezzle UAH 4.1 mln in medical procurement

Law enforcement exposes scheme to embezzle UAH 4.1 mln in medical procurement

10:36 19.05.2026
Guard at Kyiv university spotted for enemy strikes on the capital - SBU

Guard at Kyiv university spotted for enemy strikes on the capital - SBU

09:01 18.05.2026
Woman opens fire in residential courtyard in Kyiv, served with notice of suspicion — police

Woman opens fire in residential courtyard in Kyiv, served with notice of suspicion — police

13:59 16.05.2026
Kyiv allocates UAH 574 mln since start of year for restoration of damaged housing — Klitschko

Kyiv allocates UAH 574 mln since start of year for restoration of damaged housing — Klitschko

18:44 15.05.2026
US Charge d'Affaires visits site of Russian strike on Kyiv residential building, expresses condolences

US Charge d'Affaires visits site of Russian strike on Kyiv residential building, expresses condolences

14:30 15.05.2026
Number of TRC employees in Kyiv increases by 40% over past 3-4 months – TSC hearing

Number of TRC employees in Kyiv increases by 40% over past 3-4 months – TSC hearing

13:27 15.05.2026
Over 20 URCS representatives join rescue operation after missile strike on high-rise in Kyiv

Over 20 URCS representatives join rescue operation after missile strike on high-rise in Kyiv

20:10 14.05.2026
Death toll in Kyiv reaches 12, incl two children – SES

Death toll in Kyiv reaches 12, incl two children – SES

16:41 14.05.2026
Death toll after Russian strike on Kyiv rises to 8 – official

Death toll after Russian strike on Kyiv rises to 8 – official

16:29 14.05.2026
Friday in Kyiv declared Day of Mourning – Klitschko

Friday in Kyiv declared Day of Mourning – Klitschko

HOT NEWS

Ukraine announces tender for 1.3 GW of new generating capacity – PM

Kazakh court allows forced recovery of $1.4 bln from Gazprom in favor of Naftogaz under intl arbitration ruling

Ukraine's GDP decline in first four months of 2026 narrowed to 0.2% - PM

IMF announces mission to Ukraine to review first EFF program, discusses reducing shadow economy to 45% of GDP

Ukrenergo proposes increasing transmission tariff by 29%, dispatch tariff by 55.5% for 2026

LATEST

Ukraine announces tender for 1.3 GW of new generating capacity – PM

IMF mission for first review of new Extended Fund Facility expected in Kyiv on May 27

High risk that bill on taxing parcels under EUR 150 will fail – Marchenko

KCSA explains fare hikes: expenses rise, passenger traffic drops

Nova Post expanding its service in Czech Republic, launching its own courier delivery service in five regions

Energoatom Supervisory Board makes decisions to select CEO, improve company's operations – Economy Ministry

Perishable goods to cross Ukrainian border faster thanks to automation – Economy Ministry

Kernel implementing pilot projects for 250 kW solar panels at grain elevators

Cabinet of Ministers simplifies confirmation of right to customs benefits for defense industry enterprises – Svyrydenko

Zelenskyy discusses further steps to hold Russia financially accountable with head of Naftogaz

AD
AD