Interfax-Ukraine
08:54 19.05.2026

Сили безпілотних систем уразили за добу 1680 ворожих цілей

Photo: https://t.me/robert_magyar

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1680 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 430 одиниць особового складу, з яких 176 – ліквідовано; 81 точку вильоту БпЛА; 18 засобів РЕБ; 64 одиниці автомобільної техніки; 29 мотоциклів; 332 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

"З початку травня (01-18.05) підрозділами СБС уражено 25927 цілей противника, з них 5583 – особовий склад", – повідомили СБС.

 

