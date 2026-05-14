На Дніпропетровщині внаслідок ворожих ударів постраждали 4 людини, серед них дитина – ОВА

Станом на 18:30 четверга, 14 травня, росіяни 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Четверо людей поранені. 52-річна жінка в лікарні у стані середньої тяжкості. Чоловіки 36 років і 49 років та 12-річний хлопчик лікуватимуться амбулаторно", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

На Нікопольщині під вогнем опинилися райцентр, а також Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємства, приватні будинки та автомобілі.

Крім того, була атакована Грушівська громада на Криворіжжі. Внаслідок удару понівечені заправка та приватний будинок.