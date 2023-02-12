Волонтеры ОККУ эвакуируют жителей Купянского района Харьковской области
Отряды быстрого реагирования Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины (ОККУ) эвакуируют людей из населенных пунктов Купянского района, которые обстреливают вооруженные силы Российской Федерации.
"За последние две недели обстрелы в районе участились и больше людей просят вывезти их в безопасное место. Отряд быстрого реагирования Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины выезжает в населенные пункты области и эвакуирует тех, кто самостоятельно этого сделать не может по разным причинам", - сообщило ОККУ на своей официальной странице в Фейсбуке.
Среди эвакуированных – много людей пожилого возраста, их расселяют в общежитиях Харькова, обеспечивая на первое время всем необходимым для жизни.
Только за один из последних дней волонтеры ОККУ эвакуировали девятерых жителей Купянского района Харьковской области.