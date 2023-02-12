Columns

12:18 12.02.2023

Author ЭВАКУАЦИЯ КУПЯНСК ОККУ

Волонтеры ОККУ эвакуируют жителей Купянского района Харьковской области

1 min read
Волонтеры ОККУ эвакуируют жителей Купянского района Харьковской области

Отряды быстрого реагирования Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины (ОККУ) эвакуируют людей из населенных пунктов Купянского района, которые обстреливают вооруженные силы Российской Федерации.

"За последние две недели обстрелы в районе участились и больше людей просят вывезти их в безопасное место. Отряд быстрого реагирования Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины выезжает в населенные пункты области и эвакуирует тех, кто самостоятельно этого сделать не может по разным причинам", - сообщило ОККУ на своей официальной странице в Фейсбуке.

Среди эвакуированных – много людей пожилого возраста, их расселяют в общежитиях Харькова, обеспечивая на первое время всем необходимым для жизни.

Только за один из последних дней волонтеры ОККУ эвакуировали девятерых жителей Купянского района Харьковской области.

 

AD

HOT NEWS

ALEXANDER STOROZHUK

How to Recognize a Fake Charity

IHOR ZHDANOV

100 Days of the War - Memories, Impressions and Reflections

YEVGENIY ZAKHAROV

On documenting international crimes committed by the Russian occupiers

IHOR ZHDANOV

The Big Geopolitical Chessboard: How Not To Lose Ukraine in the Fourth World War

IHOR ZHDANOV

Information Defence: Analytical Review of the Situation during the Last Week (May 15-22, 2022)

LATEST

YURIY SHCHUKLIN

What Is the Mission of Rail Transportation within the context of Ukraine’s Eurointegration?

ARTEM KOKHANEVICH

How the Consumption of Cloud Services Has Changed. GigaCloud Report 2022

IVAN KOPYCHENKO

Digital Hygiene (Anti-)Advisor

VIACHESLAV CHAUS

What is the state of the economy of the bordering Chernihiv region and what to do next?

TETIANA PUTINTSEVA

Will the banking system survive the "war blackouts"?

ROMAN BABIY

KDAC dismantled: what’s next?

ANDRIY KRASNYY

Even though tough times, we are better off without... How can Ukrainians optimize their work?

OLEKSIY CHERNYSHOV

Decisive winter ahead for the Ukrainian energy sector

IHOR ZHDANOV

russia is already purchasing weapons not only from Iran, but also trying to negotiate with Sudan!

OLEKSANDR MARTYNENKO

INTERFAX-UKRAINE. WE ARE 30 YEARS OLD. WE ARE 270 DAYS

AD
AD
AD
AD