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01:08 29.04.2020

Author СТАТИСТИКА КОРОНАВИРУС МОСКВА

Сразу 67 инфицированных COVID-19 скончались в Москве за сутки

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За последние сутки в Москве умерло 67 человек, инфицированных коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом во вторник.

Таким образом, общее число жертв нового коронавируса в Москве достигло 546.

"У всех 67 скончавшихся за последние сутки пациентов с коронавирусом был подтвержден диагноз пневмония", - уточнил собеседник агентства.

По данным на утро вторника, в Москве выявлено 48426 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4130 пациентов вылечились.

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