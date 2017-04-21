Sport

01:11 21.04.2017

Визначилися всі півфіналісти Ліги Європи УЄФА

За підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА стали відомі всі учасники півфінальної стадії турніру.

У двох парах переможець чвертьфіналу визначився в додатковий час, в одній - в серії пенальті, в ще одній виявилося досить основного часу.

Найбільш тривалим виявилося суперництво між турецьким "Бешикташем" і французьким "Ліоном" у Стамбулі. Основний час матчу завершився з рахунком 2: 1 на користь "Бешикташа". З аналогічним рахунком раніше на своєму полі переміг "Ліон". У додатковий час рахунок матчу не змінився, а ось серію пенальті виграв (7: 6) "Ліон", завдяки чому завоював путівку в півфінал.

Учасником наступної стадії турніру став також англійський "Манчестер Юнайтед", з рахунком 2: 1 на своєму полі обіграв бельгійську команду "Андерлехт". Вирішальний гол англійці провели в додатковий час, який знадобився тому, що в основний час була зафіксована нічия 1: 1 - як і в першому матчі цих команд.

Голландський "Аякс" на минулому тижні вдома виграв у німецького "Шальке" - 2: 0. Клуб з Німеччини в матчі-відповіді взяв реванш, перемігши суперника з таким же рахунком. У додатковий час "Шальке" провів ще один гол, але незадовго до закінчення овертайму пропустив два. У підсумку "Шальке" виграв матч-відповідь з рахунком 3: 2, але за сумою двох зустрічей сильнішим виявився "Аякс".

Крім того, путівку в півфінал завоювала іспанська "Сельта". У матчі-відповіді вона в Бельгії зіграла з місцевим "Генком" внічию - 1: 1. У більшому іспанський клуб не потребував, оскільки в першому матчі він виграв - 3: 2.

Жеребкування півфіналів відбудеться в п'ятницю.

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