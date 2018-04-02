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11:20 02.04.2018

Держуправління справами зможе купувати автомобілі для обслуговування офіційних іноземних делегацій

Держуправління справами зможе купувати автомобілі для обслуговування офіційних іноземних делегацій

Кабінет Міністрів України дозволив автобазі Державного управління справами закупівлю нових автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій.

Це визначено постановою уряду №222 від 28 березня.

Зокрема, закупівлю автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яку забезпечує державна організація "Автобаза Державного управління справами", вилучено з переліку заборонених закупівель згідно з заходами з ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів.

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Interfax-Ukraine
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