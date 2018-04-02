Держуправління справами зможе купувати автомобілі для обслуговування офіційних іноземних делегацій

Кабінет Міністрів України дозволив автобазі Державного управління справами закупівлю нових автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій.

Це визначено постановою уряду №222 від 28 березня.

Зокрема, закупівлю автомобілів для обслуговування офіційних іноземних делегацій, яку забезпечує державна організація "Автобаза Державного управління справами", вилучено з переліку заборонених закупівель згідно з заходами з ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів.