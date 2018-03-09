У Польщі автобус з українцями потрапив в аварію, є загиблі

У четвер по дорозі до польського Перемишля автомобіль Ford з українцями на слизькій дорозі з'їхав на зустрічну смугу і в'їхав під колеса вантажівки, є загиблі, повідомляє "24 канал".

"Поліцейські встановили, що водій Ford, рухаючись у напрямку до Перемишля, раптово виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою з причепом", - йдеться в повідомленні на сайті каналу в четвер увечері з посиланням на польські ЗМІ.

За словами прес-секретаря муніципальної поліції Перемишля Магдалини Стекури, на момент зіткнення в мікроавтобусі було шість українців.

"Водій і пасажир загинули на місці. Ще четверо українців з різними травмами потрапили до лікарні. Один з них, у важкому стані, був транспортований вертольотом рятувальної служби", - сказано в повідомленні.

В інформації уточнюється, що українці їхали зі Старої Бірча, де працювали на реконструкції мосту.