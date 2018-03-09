Facts

07:46 09.03.2018

У Польщі автобус з українцями потрапив в аварію, є загиблі

У Польщі автобус з українцями потрапив в аварію, є загиблі

У четвер по дорозі до польського Перемишля автомобіль Ford з українцями на слизькій дорозі з'їхав на зустрічну смугу і в'їхав під колеса вантажівки, є загиблі, повідомляє "24 канал".

"Поліцейські встановили, що водій Ford, рухаючись у напрямку до Перемишля, раптово виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою з причепом", - йдеться в повідомленні на сайті каналу в четвер увечері з посиланням на польські ЗМІ.

За словами прес-секретаря муніципальної поліції Перемишля Магдалини Стекури, на момент зіткнення в мікроавтобусі було шість українців.

"Водій і пасажир загинули на місці. Ще четверо українців з різними травмами потрапили до лікарні. Один з них, у важкому стані, був транспортований вертольотом рятувальної служби", - сказано в повідомленні.

В інформації уточнюється, що українці їхали зі Старої Бірча, де працювали на реконструкції мосту.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

LATEST

Poroshenko: Language issue should not be on election campaign agenda

Militants shell Ukrainian army positions 3 times on Thursday, one Ukrainian soldier killed

Ukrainian authorities detain one of Kyiv's captives exchange negotiators in Donbas

Sanctions to apply to those who help to hold election in Crimea

ICRC sends over 220 tonnes of humanitarian assistance to occupied Donbas

New missile system for Armed Forces could be tested late 2019 – SSAU head

NATO positively assesses pace of defense industry reform in Ukraine – results of meeting of Ukraine-NATO working group

Ukraine reports three attacks on its troops in Donbas, one Ukrainian soldier wounded in past day

Харків'янину, підозрюваному в підробці банківських карт, загрожує до 5 років в'язниці

Court puts deputy education minister's son under house arrest for two months

РЕКЛАМА
Interfax-Ukraine
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА