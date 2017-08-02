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16:30 02.08.2017

Суд наложил арест на изъятые 97,9 тыс. дал спиртосодержащей продукции ГП "Укрспирт"

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 97,9 тыс. декалитров спиртосодержащей продукции, изъятой по итогам обысков правоохранителями спиртазоводов госпредприятия "Укрспирт".

Согласно пресс-релизу Государственной фискальной службы в среду, соответствующее постановление было принято судом 1 августа.

Общая стоимость изъятой продукции оценивается в 180 млн грн.

Как сообщалось, на заводах ГП "Укрспирт" 24 июля правоохранительные органы проводили обыски, изъяв 97,9 тыс. дал спиртосодержащей продукции.

На момент проведения обысков производственную деятельность осуществляли 10 заводов "Укрспирта". На 15-ти спиртовых заводах, которые на момент проведения мероприятий не совершали производственную деятельность, были установлены остатки спиртосодержащей продукции.

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