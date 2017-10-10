Эстонский парламентарий составит срочный рапорт ПАСЕ по украинскому закону об образовании

Член делегации Эстонии Андрес Херкель получил поручение на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы составить срочный рапорт о законе Украины об образовании.

Вопрос на пленарном заседании был поднят по предложению Венгрии и Румынии, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе парламента Эстонии.

"Проблема в том, как за три года на государственный язык обучения будут переведены школы, где преподавание ведется на венгерском, румынском, русском, польском и других языках, и будет ли сохранено качество образования. Стоит также вопрос о правах национальных меньшинств на свою культуру", - сказал А.Херкель.

По его оценке, переход должен занять больше времени, и необходима гибкая модель, где часть предметов может преподаваться на родном для учеников языке. "Если, несмотря на острую реакцию Венгрии и Румынии, мы сможем начать искать компромиссы, то мы на верном пути", - сказал А.Херкель.

Срочный рапорт означает, что комитет по культуре должен составить его за считанные дни, чтобы в четверг его можно было обсудить на пленарном заседании. В это же время закон оценивает Венецианская комиссия. По ее предыдущей оценке, образованию на украинском языке необходимо было дать более высокий статус.

В сентябре Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, согласно которому в течение трех лет все школы, преподающие на языках национальных меньшинств, должны полностью перейти на украинский язык обучения. Президент Петр Порошенко подписал закон 27 сентября.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.

Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии написали письмо министру иностранных дел Украины, в котором выразили обеспокоенность соответствием нового закона соблюдению прав меньшинств и образования на родном языке.